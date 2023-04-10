У 346 женщин обнаружен рак с начала года

В Шымкенте с начала года у 346 пациентов обнаружен рак, передает корреспондент OTYRAR.

Об этом сообщил главный онколог города. Жаксылык Мауленов поделился проводимыми ядерными медицинскими осмотрами больных и поделился результатами диагностики и лечения.

Распространенность онкологических заболеваний в Шымкенте растет. С начала года выявлено 346 новых случаев злокачественных новообразований. Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами и даже десятилетиями.

Жаксылык Мауленов, директор онкологического центра г.Шымкента:

«За 3 месяца 2023-го года, из числа первично выявлемых случаев, выявлены 73 больных. По сравнению с тремя месяцами прошлого года, рост составил 1 процент».

Главный онколог Шымкента делится результатами проверочных работ в ядерном медицинском центре, введенном в эксплуатацию в конце прошлого года. 850 пациентов получили лечение в центре, 134 — прошли обследование.

Больные с злокачественными новообразованиями получают комплексное лечение в стационарных учреждениях. По словам медиков, количество многопрофильных центров, предоставляющих стационарные услуги, увеличится.

Бакытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента:

“На окраине города строится стационар на 800 коек. Этот центр станет многопрофильной больницей. Здесь же можно будет получать квалифицированную помощь и раннюю диагностику».

В Шымкенте, с населением более миллиона человек, работают 15 центров стационарного обслуживания. С начала года в этих лечебных учреждениях свыше 35 тысяч пациентов получили квалифицированную медициснкую помощь.