Минздрав поручил исключить необоснованные отказы беременным в госпитализации

В Казахстане планируют усилить контроль за оказанием медицинской помощи беременным женщинам и маленьким детям. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила исключить необоснованные отказы в госпитализации и пересмотреть подходы к работе больниц, роддомов и скорой помощи.

По словам министра, при обращении беременной женщины необходимая помощь должна быть организована на месте с привлечением специалистов. Для пациенток из группы высокого риска планируют заранее определять тактику наблюдения и место родоразрешения.

Специалисты считают, что снизить риск ошибок могла бы единая цифровая система, которая позволит врачам видеть историю наблюдения пациентки от поликлиники до стационара. В спорных случаях решение об отказе в госпитализации предлагают принимать коллегиально, а не единолично.

Гинеколог Мадина Кожасбаева также считает, что одним из возможных решений могут стать палаты кратковременного пребывания. В них пациентку можно наблюдать некоторое время перед окончательным решением о госпитализации.

Эксперты отмечают, что сложности возникают не только из-за действий медиков. Иногда сами пациенты отказываются от госпитализации или процедур. При этом в жизнеугрожающих состояниях решение может принимать врач.

Отдельное внимание специалисты обращают на случаи домашних родов. Женщинам рекомендуют заранее планировать беременность, проходить необходимые обследования и скрининги, а также заранее определяться с медицинской организацией для родов.