Управление образования проверят на прозрачность финансирования

Городской Антикоррупционной службой проводится внешний анализ коррупционных рисков в деятельности управления образования и его подведомственных организаций.

В рамках запланированной работы, будут изучены проблемные вопросы бюджетирования и прозрачности его освоения.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя Антикора города Жандос Жумабаев на встрече с рабочей группой. В состав группы вошли сотрудники Департамента и управления образования, представители департаментов по защите и развитию конкуренции, обеспечению качества в сфере образования, госдоходов, госимущества, внутреннего аудита, МИО, филиала РОО «Әділдік жолы», а также общественности.

По итогам аналитики будет обозначен ряд предложений касательно оплаты труда педагогов, финансирования госзаказа и питания детей, проведения государственных закупок, подушевого финансирования.

Учитывая значимость данной сферы для населения, Антикор сообщает об обратной связи по волнующим вопросам населения посредством электронной почты taldau2023.2024@gmail.com, по номеру WhatsApp +7 747 741 76 28.