Куда ушли 308 млрд: управление образования Шымкента отчиталось о тратах

В этом году финансирование сферы образования превысило 308 млрд тенге. В эту сумму вошли заработные платы педагогов, горячее питание для детей, а также организация летнего отдыха в лагерях.

Кроме того, часть средств была направлена на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Также были закуплены учебники для школьников. В результате внедрения системы «Цифровой кошелёк» удалось сэкономить более 631 млн тенге, а система приёма в детские сады была полностью цифровизирована.

В городе более 76 тысяч детей, обучающихся в 646 дошкольных организациях, охвачены системой ваучерного финансирования. Главная особенность этой системы — принцип: «деньги следуют за ребёнком, а не за детским садом». Проект реализуется через информационную систему «INDIGO24.KZ». Процессы приёма детей и выдачи направлений полностью автоматизированы, что позволило предотвратить проблему так называемых «мёртвых душ». В результате с прошлого года было аннулировано 2 153 ваучера. Также был запущен проект «Социальный кошелёк», благодаря которому обеспечение детей горячим питанием стало осуществляться в открытом и прозрачном формате.

Куаныш Искаков, руководитель управления образования:

«В 151 государственной школе города полностью внедрены системы «Е-столовая» и идентификация по ладони. В результате удалось сэкономить 631 млн тенге. Если говорить точнее, посещение столовой подтверждается ребёнком с помощью биометрической идентификации — по ладони, а система «Е-столовая» работает на основе безналичного и карточного учёта, фиксируя факт прихода и ухода учащегося».

В настоящее время по городу зарегистрировано более 15 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для них функционируют 25 специализированных организаций. Кроме того, в 6 общеобразовательных школах открыты кабинеты поддержки инклюзивного образования, которые оснащены необходимым оборудованием. В этих кабинетах с участием профильных специалистов организовано обучение, адаптированное к индивидуальным потребностям детей. Приём детей и выдача заключений осуществляются через информационную систему «Malahit». Еще одна важная новость — начал работу Центр опеки и попечительства, оказывающий помощь детям, оставшимся без родительской заботы.

Куаныш Искаков, руководитель управления образования:

«В городе 830 сирот и детей , оставшихся без попечения родителей. 674 из них ежемесячно получают пособие в размере 10 МРП. В 2025 году жильём были обеспечены 53 ребёнка из этой категории. В прошлом учебном году 42 выпускника 11-х классов получили гранты на обучение в вузах, 26 выпускников — гранты в колледжах, а после 9 класса ещё 28 выпускников стали обладателями грантов на обучение в колледжах».

Отмечается, что ключевым звеном системы образования являются профессиональные и квалифицированные педагоги. В связи с этим каждый учитель направляется на специальные курсы повышения квалификации. За счёт республиканского бюджета обучение прошли более 5 тысяч педагогов, за счёт местного бюджета — более 3 тысяч учителей. В соответствии с требованиями времени педагогический состав повышает знания в сфере искусственного интеллекта, адаптируясь к современному образовательному процессу. В текущем учебном году доля педагогов с высокой квалификационной категорией в городе Шымкент составляет 60 процентов.