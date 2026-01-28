В Шымкенте не хватает почти двух тысяч педагогов

В системе образования Шымкента сохраняется высокая потребность в кадрах. По данным городского управления образования, в подведомственных организациях на сегодняшний день насчитывается 2063 вакантных места.

Об этом сегодня на пресс-конференции с журналистами рассказал Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента.

В организациях общего среднего образования требуется 1165 специалистов, в сфере технического и профессионального образования — 170, в учреждениях специального и дополнительного образования — 155. Кроме того, в центрах не хватает 35 работников, а также открыты 543 вакансии для младшего обслуживающего персонала.

Больше всего свободных мест зарегистрировано в школе-гимназии №38 имени Н. Ондасынова — 84 вакансии. В школе-гимназии №1 имени А. Пушкина требуется 55 сотрудников, в школе-гимназии №45 — 47, в школе-лицее №15 имени Д. Менделеева — 38. Среди организаций технического и профессионального образования наибольшее количество вакансий отмечается в Саз колледже — 65, Политехническом колледже — 33 и Дорожно-транспортном колледже — 24.