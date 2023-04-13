Усилить контроль над бизнесом предлагает Совет старейшин Шымкента

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 6 несчастных случаев на рабочем месте, в которых погибли двое, семь работников получили травмы, передает OTYRAR.

Во всех случаях в первую очередь просматривается вина работодателей. Этот вопрос сегодня поднял Совет старейшин Ассамблеи народов Казахстана на очередном заседании.

Собравшиеся обсуждали состояние дел в трудовой сфере и в области межнациональных отношений. С докладами выступили руководители трудовой инспекции Шымкента и акимата Аль-Фарабийского района.

«Согласно закону при найме на работу в первую очередь работники должны быть проинформированы об условиях труда и какую угрозу может нести выполнение должностных обязанностей здоровью и жизни сотрудника. Во-вторых, если работа связана с вредом для здоровья, для организации полноценного труда, работодатель обязан за свой счёт обеспечить работника всеми необходимыми средствами защиты — спецодеждой и защитным снаряжением, отвечающим специфике своей работы, такими как респираторы, очки и тому подобное. Третье требование, работодатель должен предоставить работнику рабочее место, полностью отвечающее требованиям техники безопасности. Несоблюдение одного из этих условий признаётся нарушением», — рассказал руководитель государственной трудовой инспекции г. Шымкента Бауыржан Калжанов.

По мнению совета старейшин, травматизм на производстве напрямую зависит от строгости и периодичности контроля условий труда, что является прямой обязанностью работников трудовой инспекции.

«Как вы контролируете условия труда на производстве? Есть ли у вас возможность проверить какое-нибудь предприятие? Так как легче предотвратить несчастный случай на производстве, если провести проверку заранее», — спрашивает член совета старейшин АНК г. Шымкента Досыбай Шеримкулов.

Как следует из объяснения руководителя трудовой инспекции, несчастные случаи на производствах не в малой степени следствие моратория на проверку объектов малого бизнеса. Сейчас инспекцию можно организовать лишь по заявлению или в плановом порядке и как следствие о многих нарушениях условий труда инспекторы узнают постфактум. Но при возобновлении массовых проверок несчастные случаи на производстве можно резко сократить.

Перед советом старейшин выступил и заместитель акима Аль-Фарабийского района. Балтабай Смаилов рассказал о ситуации с межэтническими отношениями. Несмотря на незначительные конфликты, в целом чиновник назвал обстановку стабильной.

«Сначала года в нашем районе произошли два конфликта между молодыми людьми на этнической почве. Но благодаря быстрому реагированию властей, их удалось сразу погасить. После этого происшествия, с жителями района было проведено три схода на тему межнационального согласия. Мы беседовали с молодыми людьми в присутствии старейшин о недопустимости межнациональных конфликтов», — говорит заместитель акима Аль-Фарабийского района г.Шымкента Балтабай Смаилов.

Совет старейшин не обладает административными полномочиями, но имеет право вносить свои предложения для поддержания межэтнического согласия и социально-экономической стабильности.

Они обладают большим жизненным опытом и пользуются авторитетом. Совет старейшин волнует ситуация с безопасностью труда на производственных предприятиях мегаполиса.

Выслушав чиновников, старейшины пообещали обсудить поднятые на заседании проблемы и предложить свои пути решения этих задач.