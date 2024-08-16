В Шымкенте пьяный мужчина набросился на водителя автобуса, погибла женщина

15 августа утром в жилом массиве Сайрам в городском автобусе №148 произошла трагедия. Мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками.

В результате чего водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, передает OTYRAR.

Водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. В данное время его состояние стабильное.

«Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В Департаменте полиции рассказали, что нападавший уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие», — говорится в сообщении Департамента полиции г. Шымкента.

Подробности последуют позже.