Условный пожар самолёта тушили в аэропорту Шымкента

Самолет при посадке в аэропорту Шымкента, получил повреждение, передает OTYRAR.

В результате произошло возгорание воздушного судна. На тушение огня выехали свыше десятка подразделений городского департамента по ЧС. Таков тактический замысел пожарно-тактических учений, которые прошли в аэропорту Шымкента.

Согласно плану учений, условный пожар возник в результате технической неисправности и жёсткой посадки. Самолёт с 48 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, получил повреждения из-за чего загорелось топливо.

Сразу после сообщения о ЧП, тушить пожар направили усиленные бригады противопожарной службы департамента по ЧС и пожарной части аэропорта.

«По данному сигналу происходит сбор всего личного состава аэропорта, а так же противопожарной службы аэропорта, так же по вызову номер три направляются все силы государственной противопожарной службы. По прибытию к месту вызова было выявлено, что произошёл розлив топлива приблизительно 350 кубов. Силами противопожарной службы произвели эвакуацию людей находившихся на борту, а так же произведена пенная атака, для тушения розлива и предотвращения дальнейшего распространения огня», — говорит заместитель начальника СПТ и АСР ДЧС г. Шымкента Азиз Саипов.

Сразу после прибытия первых подразделений на месте происшествия был развёрнут оперативный штаб пожаротушения. Они координировали действия всех спасательных подразделений. Как говорят служащие воздушной гавани, подобные пожарно-тактические отработки имеют большое значение. Так, опыт приобретённый в ходе таких учений, уже помог им предотвратить чрезвычайное происшествие в прошлом году.

«В прошлом году у нас 2 раза была аварийная посадка. Летел самолёт из Кзылорды. Сработали датчики пожара. Это был Боинг. Мы его благополучно встретили. Все подразделения были привлечены и мы хорошо отработали. Надеюсь, таких происшествий у нас не будет, так как будем чаще проводить взаимодействие с гарнизоном и частью. Техники у нас достаточно медтехника и другое всё подготовлено», — рассказал начальник СПАСОП аэропорта г. Шымкента Кайрат Малгабеков.

Со всеми возложенными задачами в ходе учений пожарные справились в установленный срок. Пожарно-тактическая отработка получила высокую оценку руководителей учений.

Всего в отработке принимали участие 16 единиц специальной и пожарной техники и около 100 человек из числа личного состава подразделений.