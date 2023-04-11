В Шымкенте ветконтроль не разрешал ввоз 200 тысяч инкубационных яиц

В Антикор Шымкента обратился предприниматель, который не мог получить ветеринарный сертификат на ввоз 200 тысяч штук инкубационного яйца из Турции.

При оформлении разрешения на ввоз товара инфосистема автоматически определила адрес получателя, тогда как груз предназначался в город Шымкент, во второй адрес. Из-за чего страна экспортер при первичных сопроводительных документах указали некорректные данные.

Из за этого терринспекция ветеринарного контроля, не изучив все обстоятельства, отказала в выдачи ветсертификата. Предпринимателю пришлось обратиться в Антикоррупционную службу.

Ситуация разрешилась. Департамент Антикора направил рекомендательное письмо в терринспекцию. Сертификат выдали и бизнесмен продолжил свою законную предпринимательскую деятельность.