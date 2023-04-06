Выставка динозавров открылась в Шымкенте. На ней жители и гости города могут познакомиться с необычными доисторическими животными и узнать об их происхождении.

На выставке представлены десятки видов динозавров, которые жили в юрский период. Она переносит посетителей на миллионы лет назад, в Юрский период, когда на земле жили эти гигантские животные. Экспонаты достигают до 3 метров в высоту.

На выставке, в четырех залах, представлены разные виды этих доисторических животных: трицератопс, диплодок и устрашающий тираннозавр рекс. Динозавров можно потрогать, с ними также можно сфотографироваться. Выставка уже стала местом притяжения шымкентцев и гостей города. Экспонаты удивят и детей, и взрослых.

«Ребенок очень доволен, переполняют эмоции, очень классно. Здесь представлены те динозавры, которыми интересуется ребенок, так сказать классические динозавры, тирекс есть, стегозавр, есть на что посмотреть», — говорит Владимир Артемов, житель г. Шымкента.

На выставке можно не только прикоснуться к истории, но и расширить кругозор. Рядом с каждым экспонатом есть стенд, где можно получить достоверную информацию о том, как жили эти доисторические гиганты, что ели и на кого охотились.

«Наша выставка приехала из Санкт-Петербурга, в нашей коллекции содержатся с десяток самых различных динозавров, которые деткам очень нравятся, им очень интересно. Они выглядят достаточно реалистично, причем они еще и оживают и двигаются. Не только юному поколению нравится, но и более старшему поколению тоже интересно», — говорит Наталья Швабауэр, старший менеджер.

После выставки маленькие посетители могут цветными карандашами разукрасить нарисованных динозавров. А родители приобрести своим детям уменьшенные копии рычащих доисторических животных. Выставка будет в Шымкенте до 23 апреля включительно, режим работы с 10 утра до 7 часов вечера без выходных.

Адрес: г.Шымкент, ул.Мадели Кожа 2Б (Музей изобразительного искусства в парке Абая)

Телефон для справок: +7 (707)782 72 87, +7 (708)503 229 4

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 без перерывов.