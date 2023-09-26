В Шымкент прилетели драконы. В городе впервые проходит выставка движущихся мифических персонажей. У жителей и гостей города есть возможность не только познакомиться с героями древних легенд, но и рассмотреть их на близком расстоянии и даже погладить. Помимо этого посетителей ожидают и другие персонажи популярных мультфильмов.

Погладить огромного дракона, прикоснуться к его крыльям и услышать рычание — теперь это не мечта, а реальность. Окунуться в атмосферу красочных и завораживающих экспонатов музея одно удовольствие, говорят посетители выставки движущихся драконов в Шымкенте.

Аманбек Давранбеков, посетитель выставки: «Мне нравится, как они выпускают огонь изо рта. Еще они летают. Особенно понравился динозавр. В том ходу ходил, там динозавры были, там драконов не было».

Ощутить неповторимые эмоции и увидеть ребенка счастливым приятно любому родителю. Многодетная мама Нафиса Парфиева старается не пропускать такого рода выставки. Познавательные мероприятия расширяют кругозор детей.

Нафиса Парфиева, жительница г. Шымкента: “Я часто вожу своих детей на выставку. Люблю такие мероприятие за то что они помогают малышам быстрее развиваться. Они зарождают интерес к познанию мира. Поэтому, благодарю организаторов за возможность окунуться в мир драконов”.



Детям до 4 лет вход на выставку бесплатный. Для остальных билеты можно приобрести по приемлемой цене, говорят менеджеры.

Наталья Швабауэр, менеджер выставки: “Выставка из Санкт-Петербурга. Вход детям — 1400 тг, взрослым — 1900 тг. Мы начали работу с 23 сентября. Ждем жителей города на нашей выставке».

Увидеть своими глазами гигантских драконов, высотой около двух с половиной метров, можно ежедневно с 10:00 утра до 19:00. Выставка проходит в музее изобразительного искусства, в парке Абая.

Адрес: ул. Мадели Кожа, 2 Б.