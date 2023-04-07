Жителей Шымкента ждут теплые, но дождливые выходные

Какая погода будет в южном мегаполисе в эти выходные рассказал корреспондент OTYRAR.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные в Шымкенте днем температура воздуха прогреется до 21-23 градусов тепла. Возможны кратковременный дождь и гроза. Поэтому не забывайте взять зонты.

Мейрбек КАХАРБЕКОВ, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:

«В субботу, 8-го апреля, температура воздуха в Шымкенте прогреется днём до 23-ёх градусов. Возможны кратковременные осадки, гром, скорость ветра с юга и юга-востока достигнет 15- 20 метров в секунду. В воскресенье, 9-го апреля, воздух прогреется до + 23 градусов. Ожидается небольшой дождь, гроза . Скорость ветра 9-14 метров в секунду».