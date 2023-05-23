2023-й – Год русского языка в СНГ

Шымкентцы отпраздновали День славянской письменности. И, как всегда, сделали это с размахом.

Праздник, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянского алфавита – прошел 21 мая сначала в фойе, а затем и на сцене Дома дружбы.

Народу пришло много. Горожанам была представлена богатая, яркая, красочная выставка прикладного искусства и рукоделия. Народные мастерицы выставили свои бесподобные по красоте произведения на 25 столах! Им было чем удивить горожан! И зрительный зал был полон как никогда.

К гостям и участникам праздника со сцены с приветственным словом обратились председатель славянского этнокультурного объединения города Шымкента Наталья Романова и помощник настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери Алексей Королевский.

Есть точная дата: славянская письменность была создана в IX веке, в 863 году, то есть ровно 1 160 лет назад! Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев – Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Кроме того, братья перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Заслуга братьев в истории просвещения и поднятия общей культуры очень велика. Они не просто изобрели алфавит и впервые перевели Евангелие на славянский язык: они сделали главное – объединили славян «буквой и словом».

Именно с момента создания азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письменностью, со своим языком, которые стали основой развития государственности и цивилизации.

По благословению епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа был подготовлен просто замечательный концерт, в котором приняли участие хор храма Казанской иконы Божией Матери (регент Елена Чеверда); танцевальный коллектив «Еркетай» (худрук Тажениса Шерметова); артисты Шымкентского театра оперы и балета, в частности, Алексей Скибин; хор ветеранов «Ардагер» (худрук Татьяна Гайдари); воспитанники танцевальной школы «Нур Онер» (худрук Толкын Есенбай); учащиеся Шымкентского музыкального колледжа (худрук Рамиль Мубараков); вокальная группа «Гармония»; аккордеонист Калдыбай Бекнур (класс преподавателя Григория Головоневского); группа Kids; вокалистки Раззия Гареева и Мария Шемуратова; вокальная группа «Раздолье» (худрук Тамара Смышляева); ученик музколледжа Нускабай Жаснур (класс преподавателя Наурыза Жайлыбаева); детский хор храма иконы Казанской Божией Матери (худрук Роза Беркешева); хор «Светоч» (худрук Марина Угличная); дуэт аккордеонистов – Тимофей Корнеев и Нуржан Шукурали и многие другие.

Восхитил и порадовал умный сценарий мероприятия, определивший всю атмосферу этого объединяющего праздника культуры.

Ведущие напомнили всем нам, что слово – это действительно великая сила. В слове проявляется человеческая личность. Без работы ума не может быть слова. Но слово формирует не только сам человек – его формирует окружающая среда. Именно поэтому без слова не может быть культуры.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий дали это слово нашим замечательным предкам. Благодаря им и славянским народам, прежде всего русскому, сегодня существует великая славянская цивилизация и великая русская культура…

…Кто-то заметил, что ответы на все вопросы, волнующие современного человека, есть в русской литературе. Читайте, изучайте, растите духовно. Касается всех.