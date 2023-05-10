84,8 млрд тенге инвестировали в Шымкент

В первом квартале 2023 года в Шымкент привлекли 84,8 млрд тенге инвестиции, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата города. Планируется, что эта сумма до конца года составит 721,7 млрд тенге, что станет на 32% больше, чем в прошлом году.

По словам специалистов, такие данные говорят о положительном росте инвестклимата в южном мегаполисе. Для достижения намеченного плана проводятся работы в разных направлениях, говорят в акимате.

Так, в этом году завершится строительство Индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык». Также в городе создается отдельная индустриальная зона «Standard». Кроме того, ведутся работы по расширению специальной экономической зоны «Оңтүстік» до 175 га, а торгово-логистического центра до 136 га.