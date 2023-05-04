930 лет со дня рождения Ходжи Ахмеда Ясави исполняется в этом году

В честь этого события вечер исторической памяти провели в Шымкентской юношеской библиотеке.

Его проводят совместно с Молодежным ресурсным центром Аль-Фарабийского района. В мероприятии приняли участие теолог КГУ ДМЗО управления по делам религий г. Шымкент Айтаев Икрам Сатыбалдыевич, главный имам мечети «Ордабасы» Аль-Фарабийского района г. Шымкент-Керимбек Ахметжан Пралиевич, журналист Абдисаттар Алип, историк Мухит Мразов и молодежь колледжа им.М. Утебаева.

На вечере в честь великого мыслителя говорили о жизненном пути и ценных трудах основателя суфийской поэзии. Пришло много молодежи говорят организаторы, они внимали слову старших и также показали свои таланты.