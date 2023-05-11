Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави разрушается изнутри

Состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави находится под угрозой разрушения, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Стены исторического памятника, выключенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, начали сыреть, а купол осыпаться.

Специалисты говорят, для здания, который был построен в средневековье это явление обычное, но общественность сетуют за сохранение народного достояния.

Здание разрушается изнутри. С крыши начала сыпаться штукатурка. Чтобы обезопасить туристов, территорию памятника истории оградили.

«Когда мы раньше были здесь, то такого не было. Видимо теперь следует выяснить, почему мавзолей начинает разрушаться. Может быть, из-за погоды», — говорит Абдулла Халык, турист.

О состоянии памятника говорил Мажилисмен Максат Толыкбай. В своем депутатском запросе в Правительстве он отметил, что мавзолей Ходжа Ахмета Ясави без должного ухода может разрушиться. В Министерстве культуры сообщили, что на комплексные научно-исследовательские работы выделено 317 миллионов тенге.

«Надо определить, справятся ли наши специалисты. Или нужно привлечь специалистов из других стран, например, с Ирана. Необходим контроль за выделенными средствами и за их расходованием», — говорит Максат Толыкбай, депутат Мажилиса Парламента РК.

Архитектор Еркин Жусип занимается исследованием мавзолея долгие годы. По его словам, могут быть разные причины появления влаги и соли на стенах здания.

«Когда-то при строительстве здания была устроена гидроизоляция из камыша и глины, чтобы остановить выделение грунтовых вод. В прошлом столетии, чтобы избежать подтопления, вокруг мавзолея пробурили скважины и дренажи. Сейчас они забились, из-за этого на стенах проступает влага. Но это лишь предположения, должна работать комиссия, нельзя верить лишь доводам», — говорит Еркин Жусуп, председатель Областного совета архитекторов.

Определить источник влаги не удается, несмотря на многочисленные работы специалистов. Учёные государственного предприятия «Казреставрация» приступили к изучению состояния мавзолея уже в прошлом году. Вместе с этим разработан план его комплексного ремонта.

«Сейчас мы всю информацию о мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави получаем в онлайн-режиме. Установленные здесь датчики передают, какой уровень влаги, какая температура. Сейчас мы ведём переговоры с российским научно-исследовательским институтом реставрации. Они должны внести свои предложения», -говорит Исабек Нурмаганбетов, заместитель генерального директора РГП «Казреставрация».

«Институт водной безопасности, институт фито-интродукции, казахский институт строительства и архитектуры подключились к исследованиям. Поэтому в скором времени мы получим разносторонние данные», — говорит Жанат Сейдалиева, руководитель Управления комитета культуры МКС РК.

В последние годы в Туркестан увеличилось количество транспорта, активно идёт строительство новых зданий, благоустройство и озеленение. Все это, так или иначе, влияет на техническое состояние мавзолея, говорят специалисты.

«Есть 3-4 явные проблемы. Сейчас разрушается купол над комнатой, где находится казан. Сильная влага проступает на нижних стенах, на входе в мавзолей тоже проступает соль. Даёт знать о себе температура воздуха», — говорит Исабек Нурмаганбетов, заместитель генерального директора РГП «Казреставрация».

Как заявили в Министерстве культуры и спорта, ремонт мавзолея требует много времени и больших усилий.

Предварительно, на приведение в порядок здания уйдёт больше двух лет. Поэтому сохранность шедевра средневекового зодчества все еще под вопросом.