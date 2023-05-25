Мастера культуры Шымкента отметили профессиональный праздник

В Шымкенте состоялось праздничное собрание, посвященное Дню «работников культуры и искусства». На встрече были награждены специалисты отрасли, внесшие неоценимый вклад в развитие культуры страны и города.

Отличники получили нагрудный знак «Отличник культуры» и благодарственное письмо Министерства культуры и спорта РК .

Бибинур Шымыркулова работает в сфере культуры уже 23 года. Впервые на театральных подмостках она оказалась в роли помощника режиссёра в театре им. Жумата Шанина. Последние 10 лет работает в городском театре. Получив по случаю праздника звание отличника культуры, женщина говорит, что эта награда стала отличным подарком на пенсии.

«Я очень люблю искусство и думаю, что каждый человек упорно трудится, если любит свою профессию. Я очень довольна сегодняшним праздником и от всей души поздравляю коллег! Все заслуживают этого знака отличия. Я думаю, что такая награда вдохновит любого человека. С одной стороны, такое внимание поддерживает,а с другой призывает прилагать усилия. Я считаю, что работа, которую мы делаем, ведет нас вперед к творческим успехам», — говорит заведующая труппой Шымкентского городского театра сатиры и юмора Бибинур Шымыркулова.

Сегодня в Шымкенте в сфере культуры работает 21 учреждение и около 2000 специалистов. День работников культуры и искусства творческая общественность Шымкента праздновала в казахском драматическом театре им.Ж. Шанина. Наиболее выдающиеся служители Мельпомены были награждены нагрудным знаком «Отличник культуры» и благодарственными письмами от Министерства культуры и спорта РК. Поздравили артистов с профессиональным праздником руководители города.

«В целях повышения культуры населения города были реконструированы многие очаги культуры. В целом модернизировано 13 библиотек, 1 музей и 1 архивное учреждение, построен новый выставочный центр. В этот знаменательный праздник желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!», — поздравил мастеров культуры заместитель акима города Шымкента Куаныш Асылов.

В продолжении вечера была презентована полевая выставочная инсталляция учреждений культуры. А завершилось мероприятие музыкальной композицией «парад оркестров».