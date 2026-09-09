Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Более 271 тысячи доз вакцины подготовили в Туркестанской области

Более 271 тысячи доз вакцины подготовили в Туркестанской области

-
Редактор Юлия Машковская
-
23

В Туркестанской области началась подготовка к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который продлится с 1 октября до конца апреля. Кампания по вакцинации населения стартует 15 сентября.

За счёт бюджета планируется привить 12,8% жителей региона. Для этого закуплено более 271 тысячи доз вакцины «Гриппол плюс». Бесплатная вакцинация предусмотрена для медицинских работников, беременных женщин, людей из групп риска, пожилых и других уязвимых категорий.

В прошлом эпидсезоне с гриппом и ОРВИ за медицинской помощью обратилась 151 тысяча человек, из них более 95 тысяч — дети до 14 лет.

Специалисты напоминают, что грипп может привести к серьёзным осложнениям, поэтому рекомендуют своевременно проходить вакцинацию и соблюдать меры профилактики.

Полный материал доступен по ссылке.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.