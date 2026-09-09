Более 271 тысячи доз вакцины подготовили в Туркестанской области

В Туркестанской области началась подготовка к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который продлится с 1 октября до конца апреля. Кампания по вакцинации населения стартует 15 сентября.

За счёт бюджета планируется привить 12,8% жителей региона. Для этого закуплено более 271 тысячи доз вакцины «Гриппол плюс». Бесплатная вакцинация предусмотрена для медицинских работников, беременных женщин, людей из групп риска, пожилых и других уязвимых категорий.

В прошлом эпидсезоне с гриппом и ОРВИ за медицинской помощью обратилась 151 тысяча человек, из них более 95 тысяч — дети до 14 лет.

Специалисты напоминают, что грипп может привести к серьёзным осложнениям, поэтому рекомендуют своевременно проходить вакцинацию и соблюдать меры профилактики.

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