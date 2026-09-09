В Шымкенте выявили подпольное производство строительных смесей

В Шымкенте выявили подпольный цех по производству контрафактных строительных смесей. Нелегальное производство обнаружили сотрудники Департамента юстиции совместно с полицией и Департаментом экономических расследований.

В цехе изготавливали сухие строительные смеси и кафельный клей, которые фасовали в мешки с маркировкой известных брендов «Alinex Glad», «Кайсар» и «Крепость». Правообладателем этих товарных знаков является компания «Alina Group».

Во время проверки изъяли более 860 мешков контрафактной продукции. Состав смесей, их происхождение и соблюдение технологии производства не установлены.

Материалы по факту незаконного использования чужих товарных знаков направлены в суд. Окончательное решение по изъятой продукции также примет суд. Как правило, контрафактные строительные материалы после соответствующего решения подлежат уничтожению.

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