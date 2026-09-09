Творческий потенциал Туркестанской области выходит за пределы сцены

В Туркестанской области продолжают развивать культурную инфраструктуру и творческие проекты. Сегодня дома культуры работают в 249 населённых пунктах, ещё для 30 сёл и городов подготовлены проекты новых объектов.

В этом году в регионе строят 13 объектов культуры. Четыре из них уже введены в эксплуатацию, остальные планируют завершить до конца года. Параллельно расширяется бесплатное творческое образование для детей — через систему «Даму бала» работают 651 кружок, которые посещают более 17 тысяч ребят.

Отдельное внимание уделяют развитию креативной индустрии. На Днях Туркестанской области в Астане ремесленники и художники представили сотни работ, а объём продаж достиг 21 миллиона теңге.

В регионе рассчитывают, что культура станет не только частью духовной жизни, но и новым источником возможностей для молодых талантов, мастеров и творческих предпринимателей.

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