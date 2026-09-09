Шымкент стал центром молодёжного бадминтона Казахстана

В Шымкенте проходит молодёжный чемпионат Казахстана по бадминтону. За медали борются 170 спортсменов из 10 регионов страны.

Турнир помогает выявить перспективных игроков и даёт молодым спортсменам возможность набраться соревновательного опыта. В командном зачёте сборная Шымкента заняла третье место.

Четыре шымкентских бадминтониста также вошли в состав сборной Казахстана для участия в Азиатских играх в Японии. Перед международным стартом спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы в Куала-Лумпуре.

Молодёжный чемпионат Казахстана в Шымкенте продлится до 12 сентября.

Полный сюжет смотрите по ссылке.