Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Шымкент стал центром молодёжного бадминтона Казахстана

Шымкент стал центром молодёжного бадминтона Казахстана

-
Ангелина Подлипаева
-
28

В Шымкенте проходит молодёжный чемпионат Казахстана по бадминтону. За медали борются 170 спортсменов из 10 регионов страны.

Турнир помогает выявить перспективных игроков и даёт молодым спортсменам возможность набраться соревновательного опыта. В командном зачёте сборная Шымкента заняла третье место.

Четыре шымкентских бадминтониста также вошли в состав сборной Казахстана для участия в Азиатских играх в Японии. Перед международным стартом спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы в Куала-Лумпуре.

Молодёжный чемпионат Казахстана в Шымкенте продлится до 12 сентября.

Полный сюжет смотрите по ссылке.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.