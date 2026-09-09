В Казахстане хотят ограничить рекламу фастфуда для детей

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров, ориентированной на детей, сообщает Отырар.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Ограничения предлагается распространить на телевидение, радио, социальные сети и наружную рекламу. Сейчас ведомство приступило к анализу регуляторного воздействия инициативы.

В Минздраве отмечают, что реклама особенно сильно влияет на пищевые привычки детей и подростков. По данным исследований, избыточный вес имеют 23% детей в возрасте от 6 до 9 лет, ещё у 6% диагностируется ожирение.

Предлагаемые меры не предусматривают запрет самих продуктов. Их цель — сократить маркетинговое воздействие на детей и способствовать формированию более здоровых пищевых привычек.