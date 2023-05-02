Met Gala-2023: как прошел самый ожидаемый бал в мире моды

Корреспондент OTYRAR следила за красной дорожкой музея искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке, по которому прошлись звезды мира искусства и шоубизнеса.

Темой этого года стал «Карл Лагерфельд: линия красоты» метр и легенда, эпохальный человек. Бессменный креативный директор Fendi и Chanel, с последним у кайзера Карла были пожизненные контракты.

Анна Винтур, главред американского Vogue и Карл Лагерфельд, пожалуй, самые влиятельные люди мира моды. Дизайнер немецкого происхождения, скончался в возрасте 85 лет в 2019 году. Именно в его честь организовали Met Gala-2023 года.

На бал пришли все любимицы «царя моды», его главная муза Кара Делевинь появилась в образе своего покровителя и сразила публику наповал. Характерные Карлу очки, перстни на всех 10 пальцах и кожаные перчатки. Даже серебристые волосы отсылающие белесым волосам Лагерфельда. Кара была на высоте.

Ведущая и сопредседательница Met Gala-2023 Дуа Липа предстала перед камерами в архивном платье Chanel 1993 года, который создавал сам кайзер моды. Дуа выглядела элегантно и очень утонченно. На шее у поп принцессы красовалось бриллиантовое колье за 10 млн долларов.

Кто бы мог подумать, что итальянский Versace и французский Chanel так хорошо могут сосуществовать друг с другом. Актриса Энн Хэтэуэй появилась в платье с знаковыми булавками Versace, но полностью выполненную из твида. Стилисты сделали небрежную боббету, а на ноги Энн надела босоножки на двойной платформе.

Актриса Флоренс Пью и вовсе удивила всех новой прической. Она подстриглась под 0,5, но выглядела голливудская звезда роскошно.

Карди Би тоже решила примерить на себя образ Лагерфельда, но сделала это в своем стиле и не прогадала. Эпатажная рэперша всегда знает как порадовать папарацции

С большим опозданием на бал приехала Рианна. Дива с её не менее знаменитым женихом ASAP Rocky, который поверх джинсов надел килт, в очередной раз подтвердили звание самой брутальной, модной пары. К слову, РиРи беременна во второй раз и она своим положением определенно наслаждается.

Не обошлось и без конфузов. Актриса и режиссер Оливия Уайлд появилась в таком же платье, что и Маргарет Чжан. Обе селебрити надели платье от бренда Chloe, но в разных цветах.

А Джаред Лето и вовсе предстал перед публикой в виде любимца кайзера-кошки Шупетт, которой сам Карл переписал все свое немалое наследство.

Но затем он сменил костюм на плащ с вышивкой от его любимого бренда Gucci.