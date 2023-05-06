Международный день акушерки отмечают в Шымкенте

В родильном доме Шымкента международный день акушерок отмечают ярким флешмобом под названием «золотая минута акушерок».

В течение нескольких дней, в свободное от работы время, люди благородной профессии работали над хореографией танца. Весело и под музыку профессиональный праздник встретили медики городского родильного дома и городской больницы No2.

Стать медиком Гаухар Токсанбаева хотела с детства. Женщине удалось воплотить мечту в реальность, и уже на протяжении 12 лет, она помогает пройти женщинам болезненный, но определенно счастливый путь к материнству.

Гаухар Токсанбаева, старший акушер родильного дома г.Шымкента:

«Я всегда хотела работать акушером. Это очень интересно и познавательно. И жизнь, так распорядилась, что я акушерка. Самое главное в нашей работе это эмоции, которые люди получают и которые мы видим каждый день. Хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям. Желаю всем акушеркам крепкого здоровья, успехов в медицинской практике, счастья и долгих лет».

В Шымкенте в службе родовспоможения работает 501 акушерка. Только за 2022 год в третьем мегаполисе было зарегистрировано 30 764 родов.