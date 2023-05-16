Минкультуры субсидирует туалетный бизнес

Субсидии на строительство туалетов и поддержание чистоты в них будут выплачивать в министерстве культуры.

По данным ведомства, в туристических местах страны остро стоит вопрос строительства санузлов. Их не хватает в Туркестанской, Алматинской и Костанайской областях — местах скопления туристов.

Предприниматели, которые построили общественные туалеты, будут получать субсидии для того, чтобы содержать их в чистоте. 83 тысячи тенге будут платить бизнесменам на содержание санузлов, этого должно хватить на туалетную бумагу и уборку. Правда, пожалуй не на зарплату сотрудникам. Но, получая субсидии, не запрещено брать и оплату с людей.

Всего в туристических местах страны не хватает 292 туалетов. По данным минкульта, самый большой дефицит санузлов в Костанайской, Алматинской и Туркестанской областях. Такая же проблема и в общественных местах. Казахстанцы говорят, уборные либо закрыты, либо грязные, третьего не дано.

«В городе туалеты очень грязные, зайти невозможно, запах ужасный«, — говорит жительница Шымкента.

«У нас в общественных местах вроде есть туалеты, но они постоянно закрыты. И приходится людям идти в торговые центры или заведения«, — говорит житель Шымкента.

Общественники и депутаты не раз поднимали проблему нехватки санузлов в общественных местах. Но проблема не решается. Ведь предприниматели не хотят идти в этот бизнес, он далеко не самый прибыльный. Но это вопрос не только нужды, но и культуры. Ведь если туалета нет или он закрыт, люди все равно справят нужду, возле краснокнижного растения в заповеднике или в углу тихой улочки.

«Я думаю министерство и акиматы должны прям хорошенько этим заняться, потому что и для простых граждан и для туристов это огромная проблема, туалет это одно из самых важных, человек приходит, а нужду справить надо, и если человек хочет, он сделает это хоть где, если даже там нет туалетов. Эти проблемы элементарно и просто решаются«, -говорит Асхат Нурлыбаев, депутат.

Общественники говорят, в туалетах должно быть чисто и приятно пахнуть, пусть даже за 50, а то и 100 тенге. Ведь уборные- это лицо культуры в стране. И в данный момент они, не самые приглядные.