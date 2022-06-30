Даурен Абаев предложил развивать туалетный бизнес в Шымкенте

Министр культуры и спорта на встрече с населением южного мегаполиса предложил развивать туалетный бизнес и даже выразил готовность поддержать, сообщает OTYRAR.

По словам Даурена Абаева, многие казахстанцы жалуются на состояние туалетов на трассах и в городе в том числе. Плачевное состояние туалетов или их отсутствие может отрицательно влиять на развитие туризма в регионе. В связи с этим, министр культуры и спорта призывает шымкентцев инвестировать в туалетный бизнес, пообещав поддержку от государства.

«Мы можем поддержать инвесторов, почему нет? Пусть создают проекты, а мы поддержим»,- сказал Даурен Абаев на встрече с населением Шымкента.

Сегодня министр культуры и спорта с рабочим визитом прибыл в Шымкент. Даурен Абаев ознакомился с ходом строительства спортивной школы на Бозарыке и нового ипподрома. После этого глава ведомства встретился с жителями города и ответил на их вопросы — беседа продлилась почти 2 часа.

Шуддин Саидов