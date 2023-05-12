Многоэтажкам Шымкента на месяц отключат воду

В некоторых многоэтажках Шымкента на месяц отключат горячую воду, передает OTYRAR.

ГКП «Қуатжылуорталық-3» приступит к плановому ремонту локальных котельных, которые на сегодняшний день обеспечивают потребителей горячей водой для обеспечения качественного тепла в зимний отопительный сезон.

В связи с этим, в соответствии с утвержденным графиком будет ограничена временная подача горячей воды потребителям Каратауского района.

15.05-15.06.2023 г. г ж/м «Нурсат», ЖК «Nauryz Park” и мкр «Туран-1»,

15.05-30.06.2022 г мкр «Туран-2» (20 МВТ и 25 МВТ)

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