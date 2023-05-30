На сейсмостойкость проверят многоэтажный дом в Шымкенте

Вибродинамическое испытание 9-этажного дома проведут в Шымкенте. Это первое испытание на сейсмостойкость многоэтажек в Казахстане.

Его проводят специалисты АО «КазНИИСА». Вибрационный метод испытания позволяет выявить все недочеты конструкции здания при условиях 7-8 балльного землетрясения.

Цель испытания: оценка возможности возведения девятиэтажных крупнопанельных жилых домов в Шымкенте. Как сообщают специалисты, даты проведения вибродинамического испытания запланированы с 9 по 15 июня 2023 года.