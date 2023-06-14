Многоэтажку проверили на сейсмостойкость в Шымкенте

В микрорайоне «Туран» строящееся здание выдержало 7-бальные толчки.

Проверку на прочность организовали специально, чтобы проверить выдержит ли дом такие сильные толчки. В доме в момент землетрясения находились люди и техника.

Землетрясение силой 7 баллов было зафиксировано в микрорайоне «Туран». Правда, только в одном отдельно взятом многоквартирном доме. Жильцы соседних домов толчки не почувствовали. Все потому, что в микрорайоне проходили испытания на сейсмостойкость

Инженеры и сейсмологи протестировали на прочность один из крупнопанельных жилых домов. Специальная техника помогла сымитировать землетрясение в 7 баллов. При этом, для чистоты эксперименты, внутри дома в этот момент находились и журналисты, а в квартире специально расставили посуду, технику и мебель.

«Учитывая произошедшие события в Турции, пошёл условно говоря на этот риск для того, чтобы эти конструктивные системы, которые у нас внедряются в Республике Казахстан, частности в Шымкенте показали себя в данном случае хорошо», — говорит Жасулан Омаров, заведующий лаборатории сейсмостойкости зданий повышенной этажности.

При первых же толчках разбилась посуда и сломалась дверь холодильника, но сам дом выстоял. За проверкой дома на прочность наблюдали эксперты из Кыргызстана и Узбекистана. Прежде чем проводить испытания, специалисты тщательно изучили проект.

«Мы специально из Бишкека приехали, чтобы получить опыт, посмотреть, как ведёт себя новая конструктивная система. Я считаю, они очень правильно делают. Желаю, чтобы такие испытания проводились не только в Шымкенте, а чтобы все строительные компании доказывали», — говорит Улугбек Бегалиев, президент международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству Кыргызстана.

Заключение специалистов единогласное — в таких высотках жить безопасно. В управлении строительства говорят: 458 новых многоэтажек Шымкента успешно прошли проверку на сейсмоустойчивость.