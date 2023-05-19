Начались судороги: Турнир среди школьников едва не закончился трагедией

В Шымкенте прошло открытое школьное первенство по триатлону.

Водное спортивное мероприятие организовала специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4. Турнир прошел на Бадамском водохранилище. Во время соревнований со школьниками дежурили спасатели. Двум детям понадобилась помощь. Во время плавания на глубине у спортсменов-подростков случилась судорога. Спасатели подоспели вовремя и вытащили тонущих на берег. Оказана необходимая помощь. Пострадавших нет.

«Благодаря бдительности спасателей были спасены двое подростков. Напоминаем строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде», — рассказал Талгат Тургынбаев, главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкента.