Новые технологии в области систем безопасности представили в Шымкенте

В Шымкенте прошла выставка «Безопасность-2023». Вниманию зрителей была представлена техника, предназначенная для обеспечения общественной безопасности.

Участники выставки презентовали посетителям свои изделия новейшего образца.

Инженер Жанболат Кенжебеков на выставке «Безопасность-2023» представляет несколько новейших образцов техники для обеспечения безопасности строительных объектов. Компания, в которой он работает, старается не пропускать, подобные мероприятия. Как считают сотрудники фирмы, участие в таких форумах не только увеличивает число продаж аппаратуры, но и помогает улучшить качество предлагаемого товара. Сегодня компания представила камеры видеонаблюдения, шлагбаумы, турникеты и системы сигнализации.

«Спрос на нашу аппаратуру большой, цены начинаются от 10 тысяч тенге. Приобретают нашу технику, как учреждения так и частные лица. Здесь у нас есть обычные камеры, а есть и камеры ночного видения, они реагируют на температуру тела. В основном применяются у входа в учреждение. Есть и новинки — цветные камеры для ночного обзора с разрешением 8 мегапикселей«,- рассказывает участник выставки «Безопасность-2023» в Шымкенте Жанболат Кенжебеков.

Выставка «Безопасность-2023» прошла в выставочном центре «Корме». В показе технических средств безопасности приняли участие около трёх десятков учреждений города.

«Сегодня у нас проходит большое мероприятие выставка «Безопасность — 2023». Это уже второй такой показ технических средств охраны и безопасности. Участвуют в смотре различные компании, фирмы и агЕнтства, обеспечивающие охрану и безопасность различных объектов. Свои образцы представляют магазины реализующие сигнализации и аппаратуру видеонаблюдения и другие технические средства безопасности», — говорит заместитель директора выставочного центра «Көрме» Гибадат Нажмеденов.

Главная цель проведения выставки — помощь в продвижении технических средств, стоящих на охране безопасности граждан. Такие выставки станут в Шымкенте традиционными, обещают организаторы смотра.