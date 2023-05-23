О сопроводительных документах для перевозки грузов из Шымкента

В целях цифровизации государственных услуг и документооборота введены сопроводительные грузовые документы на товары.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента говорят, что это шаг к пресечению оборота теневой экономики.

Товаросопроводительная накладная заменяет накладные на подакцизные товары.

Сюда входят сопроводительные грузовые документы на алкогольную продукцию, нефтепродукты.

Оформление документов на товары в полном электронном формате ускорит процесс грузооборота в рамках Евразийского экономического союза, считают фискальщики.

Асем Сафарова, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:

«В соответствии с соглашением о механизме надзора за товарами предусмотрены обязательства товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности по оформлению сопроводительных грузовых документов на товары с использованием виртуального склада по холодильникам, морозильникам, нефтепродуктам, алкогольной продукции, оформление сопроводительных грузовых документов по всем товарам на импорт, экспорт товаров в рамках ЕАЭС без использования виртуального склада».

При реализации товаров на территории Казахстана необходимо оформить сопроводительную накладную по 3 категориям. А по другим товарам на добровольной основе осуществляются сопроводительные документы к товарам и применение модуля виртуального склада.