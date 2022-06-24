Импорт товара из ЕАЭС. Какие документы необходимы?

Если вы импортируете товары из государств-членов Евразийского союза и вывозите товары с территории Казахстана в иностранные государства, вы должны знать порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

Об этом предупреждают специалисты управления государственных доходов. Еще один момент, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в том числе по договорам лизинга, должно быть представлено в налоговый орган по месту жительства не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Учет импорта часто представляется сложной и запутанной процедурой. Однако, знание особенностей законодательства и стандартных процедур позволит защитить себя от ошибок и не допустить неприятностей с налоговыми органами. В управлении госдоходов Шымкента напомнили о главных правилах.

Гульназ Алтынбек, главный специалист отдела налогового администрирования управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Согласно Налогового кодекса, если вы перевозите товар между государствами — Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан, нужно заплатить 12-процентов налога на добавленную стоимость — в зависимости от ценЫЫ каждого товара. Если товар привезли до 20-го числа этого месяца, необходимо подать заявление формы 328-емь с оплатой до 20-го числа следующего месяца».

В случае оплаты позднее установленного срока, начисляется штраф.

Гульназ Алтынбек, главный специалист отдела налогового администрирования управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Важно, если товары, относящиеся к экспорту, относятся к перечню, необходимо будет оформить заявление в управлении государственных доходов по налогам. Если товары входят в номенклатуру товара внешней экономической службы / ТН ВЭС/. При расчете необходимо учесть, 31-го марта текущего года внесены изменения в документы, точнее в методике расчета».

Если вы производите товар на территории Казахстана для иностранного государства, необходимо проверить код номенклатуры. Предусмотрено оформление системы учета реализации товаров, наименования которых не включены в перечень. При отсутствии печати органов государственных доходов и заверенных товаро-сопроводительных документов налагается штраф — 50 МРП.