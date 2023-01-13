Границу открыли, но… На «мертвый» сезон жалуются местные торговцы

Долгожданное окрытие границы между Казахстаном и Китаем пока не повлиял на текущую ситуацию на рынке, говорят торговцы. Товары поступают, но покупателькая способность после новогодних праздников стремительно упала вниз. На мертвый сезон и пустующие рынки жалуются предприниматели.

Тем не менее, торговцы говорят, что покупателей совсем немного, потому что начало года, в январе как обычно мертвый сезон. Сегодня на оптовые рынки Шымкента выходят те, кто торгует зимней одеждой, и в город приезжают те, кто в регионах торгуют этими товарами.

С момента открытия казахстанско-китайской границы количество товаров увеличилось. Например, эти куртки привезены из Китая. До этого граница была закрыта, теперь есть разрешение на проезд в соседнюю страну, на какой товар вы заказываете, все приходят во время, говорит продавец Ержан Альмуратов.

Ержан Альмуратов, продавец:

«Эти куртки мужские из Китая. Сейчас проблем нет, границу открыли. Завезли очень много товара, поэтому делаем хорошую скидку. К нам приезжают оптовики из Кызылорды, Қостаная, Жетысая, Актау , со всех уголков республики. В Шымкенте товары дешевле и поэтому все к нам едут».

На базаре, где обычно кипела торговля, сейчас царит тишина. Большая часть продавцов тоже не вышла на работу. В январе, когда темпы торговли снижаются, только торговцы, продающие зимнюю одежду, находятся на рынке, говорит Эльнура Омарова.

Эльнура Омарова, продавец:

«Мы привозим товар из Бишкека. А к ним все постпуает из Китая, России и Турции. Сейчас торговли нет , «мертвый сезон». Тем не менее, мы выходим на базар, работаем. Цены на зимние шапки выросли в 2-3 раза. Допустим шапки ,которые мы продавали в прошлом году по 600 тенге, сейчас стоят 1200 и 1800 тенге. Цены взлетели из-за того что доллары подорожали, а тенге обесценилось».

С наступлением холодов, спрос на зимнюю одежду вырос. Жительница Толебийского района Нурила Кизбаева занимается продажей носочных изделий. Чтобы прокормить семью, да и бизнес не стал приходиться, несмотря на мороз, приезжает на рынок в Шымкент.

Нурила Кизбаева, жительница Толебийского района:

«Специально приехала из Ленгера. Торгую около 25 лет. Все товары забираю в одном месте, благо на оптовом рынке широкий ассортимент. Ведь границу Китай открыл. Думала с Нового года все подорожает. Пока на носочные изделия прежняя цена».

Да, как вы заметили, на рынке только торговцы, которые продают зимние вещи. Большинство торговых точек здесь закрыты. По словам продавцов, «мертвый сезон» продлится до 1-1,5 месяца .