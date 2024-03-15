Какие пищевые добавки оказались под запретом

С 27 февраля 2024 года в ЕАЭС вступил в силу обновленный технический регламент. Согласно документу 19 пищевых добавок запретили использовать в Казахстане, России, Кыргызстане, Беларуси и Армении.

Среди запрещенных добавок оказались муравьиная кислота и красный краситель кантаксантин. Под запрет попали также добавки, содержащие алюминий, – их широко используют при производстве сухого молока, пряностей и тертых сыров. Так как доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушения центральной нервной системы, функции почек и онкологические заболевания.

Под запрет попал и один из популярных сахарозаменителей – стевия.

Полный перечень запрещенных добавок выглядит так:

* сорбат натрия (Е201);

* сорбат кальция (Е203);

* танины пищевые (Е181);

* консервант дифенил (Е230);

* муравьиная кислота (Е236);

* регулятор кислотности лактат аммония (Е328);

* антиокислитель оксистеарин (Е387);

* глазирователь – эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);

* краситель кантаксантин (E161g);

* ацетат аммония (Е264);

* диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);

* краситель красный рисовый;

* алюмосиликат калия (E555);

* алюмосиликат кальция (Е556);

* бентонит (Е558);

* алюмосиликат (каолин) (Е559) – антислеживающие агенты, содержащие алюминий;

* мальтол (Е636);

* этилмальтол (Е637).

«У каждого из нас, как у потребителя, всегда вызывают настороженность наличие пищевых добавок и их маркировка так называемыми индексами Е. «Ешки», как говорят в народе, которые воспринимаются как опасные вещества. Поэтому, по сути дела, вступившие в силу с 27 февраля текущего года изменения обновляют около 70% текста технического регламента. Предусмотрен переходный период в шесть месяцев, в течение которого будут действовать документы об оценке соответствия выпущенной продукции. Продукция может свободно обращаться на рынки Евразийского экономического союза», – прокомментировал ситуацию министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Яна Котт