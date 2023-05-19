От бытового мусора и водорослей чистят каналы и реки в Шымкенте

Сотрудники Енбекшинского акимата и департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента на территории «Сайрам-су», организовали работы по очистке рек, каналов, берегов и открытых водоемов от твердого бытового мусора и водорослей.

Цель: предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения

Тамара Алдабергенова, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля Енбекшинского района г.Шымкента:

«В городе Шымкент прилегающая территория и сами открытые водоемы, русла рек загрязняются жителями частных домов и работниками различных коммерческих объектов. Ежемесячно в целях профилактики инфекционных заболеваний с открытых водоемов отбираются пробы воды для проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга качества воды. Эти исследования находятся под постоянным наблюдением с целью предотвращения возникновения особо опасных заболеваний. Ежегодно по профилактике карантинных заболеваний составляется комплексный совместный план с соответствующими учреждениями, утверждается заместителем акима города».

В этом году было отобрано 4 пробы воды на санитарно-химические исследования, 8 проб на бактериологические и 4 пробы на высокотехнологичные исследования, несоответствий по санитарным требованиям не выявлены. Эти исследования находятся под постоянным наблюдением с целью предотвращения возникновения особо опасных заболеваний.