Впервые за 40 лет в Жетысае проводят очистку каналов

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал о результатах работ по очистке магистральных каналов в Жетысайском районе.

Местный филиал РГП «Казводхоз» впервые за многие годы провел механическую очистку магистральных каналов.

Канал К-21, считающийся одним из крупнейших в районе, обеспечивает поливной водой 20 тысяч гектар в трех сельских округах. На сегодня, с помощью специальной техники, расчищены все 23 километра гидротехнического сооружения. Такие масштабные работы на этом объекте проведены впервые более чем за 40 лет.

Надежда Рудик, инженер-гидролог:

«Заиление, убрана растительность, заросшие камыши. Теперь крестьяне не будут испытывать сложности».

На канале К-34 протяженностью 18,5 км планировалась очистка нижнего участка длиной 7,5 км. В вегетационный период на этом участке возникали трудности с подачей воды.

Сахтилла Темиралиев, житель:

«А теперь посмотрите — чисто, как зеркало. Я был на приеме министра Нуржигитова, он рассказал о проводимых работах, а также про обновление техники. Благодаря слаженной работе очистили канал».

Сейчас ведутся работы на еще одном канале – К-25. Его протяженность 28 км, рассчитан на обеспечение трех округов Жетысайского района. Сейчас здесь ведутся механические очистные работы на участке длиной 10 км. Министерство водных ресурсов и ирригации проводит масштабную работу по обеспечению филиалов «Казводхоза» современной специальной техникой. Уже поставлено порядка 600 единиц — созданы все условия для реализации проектов. Работы по очистке каналов должны быть завершены до начала вегетационного периода.