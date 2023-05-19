Подрядчика оставят без денег за плохую дорогу

В Шымкенте руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтар Коканбаев осмотрел участок дороги, на который жаловались люди.

Жителей возмутило то, как залатали яму на улице Камысты, в микрорайоне «Онтустик». Там выбоины застелили асфальтовым покрытием.

Как сообщили в акимате, так как работы не соответствует требованиям, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог — не будет оплачивать объем выполненных работ подрядной компании.

«Вы должны будете все это убрать, и когда погода будет стабильная, вы должны все здесь исправить. Мы вам много раз говорили, смотрите на погоду когда стелите асфальт. Тут постелили асфальт когда шел дождь. Так делать нельзя», — говорит Мухтар Коканбаев, руководитель ПТ и АД г. Шымкента.

Мухтар Коканбаев дал срок строителям, чтобы все недочеты на дороге исправили за один день.

Отметим, что при первой возможности, когда позволят погодные условия, асфальтовый слой будет снят и заново уложен, заверили подрядчики.