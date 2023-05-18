Руководитель отдела строительства осужден за взятку

В Байдибекском районном суде вынесли приговор Досалиеву Т. за дачу взятки, передает OTYRAR.

Руководителя отдела строительства приговорили к штрафу тридцатикратном размере, что составляет 12 млн тенге.

Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приемки объекта в эксплуатацию и общее покровительство по объекту «Строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района Туркестанской области», говорится в официальном сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.