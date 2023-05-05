Руководство Управления земельных отношений Шымкента подозревается в получении взятки

Об этом сообщила Антикоррупционная служба Шымкента.

Руководящий состав Управления подозревается в получении взяток от 200 тысяч до 800 тысяч тенге.

Взятку давали начальники отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей, говорят в пресс-службе ведомства.

«Заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится досудебное расследование.