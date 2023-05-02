Свыше 1 миллиарда выделили молодым предпринимателям в Шымкенте

Свыше 1 миллиарда тенге выделено шымкентской молодежи для ведения бизнеса.

В рамках госпрограммы кредиты выдаются под 2,5% на 5 лет. Обязательное условие для получения кредита — залоговое имущество. В настоящее время от молодых предпринимателей подано 60 заявок. 20% из них представлены на рассмотрение комиссии.

В здании Шымкентского городского филиала партии Аманат проходит день открытых дверей. Молодежь узнает о госпрограммах, об условиях участия в конкурсе по ведению бизнеса, о требованиях по трудоустройству.

Шахсанам Эралиева в этом году заканчивает вуз. Девушка пришла узнать , какие предложения есть на рынке труда по ее специальности.

Шахсанам Эралиева, студентка:

«С подругой узнали, что здесь проходит день открытых дверей. Я учусь на четвертом курсе, в этом году получу диплом. Специалисты центра зантятости населения рассказали о действующих госпрограммах. Теперь я уверена, что не останусь без работы. Самое главное,чтобы было желание. Можно оказывается и открыть свое дело».

Для тех , кто хочет заниматься бизнесом на конкурсной основе выдаются микрокредиты. Конкретно, молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет. Микрокредит можно получить на любые цели сроком до 5 лет, а на животноводство-до 7 лет. Также в рамках кредитной программы предусмотрены кредитные каникулы на 1,5 года. В течение указанного срока заемщик может быть освобожден от уплаты платежей по кредиту и получить возможность активизировать свою деятельность.

Абжан Алмас, главный специалист филиала «Аграрной кредитной корпорации» по г. Шымкент:

«Свой бизнес ставить нельзя, нужен реальный залог. Допустим недвижимое имущество или специальная техника . Это может быть Камаз, экскаватор, фура. Хочу отметить начался прием заявок на участие на получение микрокредита. В конкурсе приняли участие около 60 молодых предпринимателей.20 процентов заявок сейчас на рассмотрение комиссии. На каждого учакстника программы -предпринимателя выделяется 280 тысяч».

К слову, кредит выдается на любой проект предпринимательской направленности. Подача заявки на данную программу будет осуществляться на основе «Аграрной кредитной политики».