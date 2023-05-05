Требования к школьным и детсадовским столовым изменили в Казахстане

В Казахстане изменят требования к объектам общественного питания, передает OTYRAR.

Новые санитарные правила разработали в министерстве здравоохранения. Они исключают из продажи некоторые, популярные у казахстанских школьников продукты.

Продукты, из которых готовят еду должны быть полезные а главное свежие. А блюда вкусные. Ведь до сих пор некоторые школьники, вместо горячего обеда предпочитают далеко не полезные, но вкусные перекусы.

Айжан Ермеккызы многодетная мама. Все ее дети получают бесплатное горячее питание в школе. Но несмотря на это, женщина каждый день дает им деньги на завтраки и обеды. Все потому что дети жалуются, что некоторые блюда невкусные.

«Говорят дают макароны, им не нравится, перловый суп им не нравится. Они не хотят бесплатную еду употреблять, просят деньги, чтобы купить другую еду какую-то, пирожки, булочки», — говорит Айжан Ермеккызы, многодетная мама.

К столовым в школах и детских садах предъявят новые требования. Их утвердили в минздраве. Теперь в столовых будет запрещено готовить и продавать творог и кефир, сладости, салаты с заправкой из сметаны или майонеза, хотдоги, гамбургеры и пиццу, под запрет попали даже макароны по-флотски.

Завтрак должен состоять из горячего блюда, яиц, бутерброда со сливочным маслом или сыром. На обед, первое, второе блюдо из мяса, курицы или рыбы с гарниром, а также салат из вареных овощей. В полдник в меню включают молоко, кисломолочную продукцию, кисель или сок с булочными или кондитерскими изделиями без крема.

По словам диетологов, в меню школьника должно входить минимум 15 наименований продуктов, белки, жиры и углеводы. Блюда должны быть разнообразные каждый день. При этом, говорят специалисты, обеденный прием пищи нужно обогатить клетчаткой.

«В течение дня в школе, в обеденное время, дети должны принимать очень много фруктов, овощей, так как в их составе много клетчатки, она позволяет организму хорошо развиваться в укреплении иммунитета кишечника и выводит большое количество токсинов из организма», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

Кроме того, говорят специалисты, еда должна быть вкусной. Тогда как в некоторых школьных столовых, как жалуются дети, она довольно пресная. Но нужно менять и подход самих детей к еде. Ведь некоторые школьники вместо, даже вкусного и полезного обеда, выбирают полакомиться снэками, сладостями или предпочитают пообедать самсой или пиццей.

Диетологи уверены, показать пример здоровых отношений с едой и привычку питаться правильно должны родители. Тогда вместо булочки ребенок сам выберет горячий суп или котлету с гарниром.