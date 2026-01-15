Стоматологические кабинеты открыли в 16 школах Шымкента

Время это очень дорогой ресурс. Особенно для учеников старших классов, ведь сейчас ведется подготовка к экзаменам. Но и про зубы забывать нельзя, так что появление школьных стоматологий очень полезно.

Ученица 10 класса Каусар Балтабай отмечает, что теперь визиты к врачу стали проще и удобнее.

Каусар Балтабай:

«Мне уже проверили зубы — это удобно лично для меня. Думаю, полезно будет и для других учеников. Особенно в период подготовки к ЕНТ, когда важно экономить время. Нам рассказали, какие продукты полезны для зубов. Сейчас мне 16 лет, и врач сказал, что состояние зубов соответствует моему возрасту».

Оказание стоматологической помощи в школах позволяет своевременно выявлять и лечить заболевания зубов у детей. Это особенно актуально для родителей, которые из-за занятости не всегда могут найти время для посещения поликлиники. В случае необходимости сложного лечения школьников направляют к профильным специалистам.

Жанар Алиаскаркызы, врач-стоматолог:

«Здесь проводятся в основном профилактические мероприятия. Это гигиеническая чистка, герметизация фиссур, покрытие зубов фторлаком. А при осложнённых случаях заболеваний дёсен или зубов мы направляем пациентов в городскую поликлинику. Кабинет работает в две смены — с утра до обеда и с обеда до вечера, чтобы охватить как можно больше детей».

Проект реализуется по поручению Президента в рамках программы «В будущее — со здоровыми зубами». Все кабинеты оснащены современным оборудованием. На сегодняшний день в Шымкенте уже открыты и функционируют 16 полностью укомплектованных стоматологических кабинетов. В целом, в период с 2025 по 2028 годы в школах города с численностью учащихся более тысячи человек планируется открыть 87 стоматологических кабинетов.