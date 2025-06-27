Депутаты предлагают пересмотреть питание и образование в детсадах

Депутат Ажар Сагандыкова уверена: дошкольное образование в Казахстане нуждается в глубокой реформе. Сегодня эта важная сфера затерялась в общем законе «Об образовании» и потому воспринимается как второстепенная. Отсюда и отсутствие единых стандартов, в том числе в таком базовом вопросе, как питание.

К примеру, допустимая норма сахара в детских садах почти вдвое превышает рекомендации ВОЗ, а одинаковое по названию меню на деле может сильно отличаться, всё зависит от качества закупленных продуктов.

«Хочу на своем личном примере рассказать. Я настаивала, чтобы внучка пошла в детский сад, но сейчас возникла пищевая аллергия и я боюсь ее отдавать в детский сад, так как там нет норм питания. Меню должны составлять не повара, а диетологи и стол должен быть разнообразным, с учетом разных столов, есть ребенок которому нельзя сладкое, другому красное», — говорит депутат мажилиса парламента РК Ажар Сагандыкова.

С депутатом согласны и коллеги по цеху. По словам Ирины Смирновой, реформа назрела давно. Так, поддержка требуется и частным детским садам, которые сейчас во многом компенсируют нехватку мест в системе дошкольного воспитания. Мажилисвумен уверена, пришло время рассмотреть расширение поддержки проектов ГЧП в этой сфере, а также пересмотреть действующие программы.

Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК: «Родитель должен каждый день отмечать присутствие своего ребенка, а если ребенок не пришел в детский сад по причине того, что проспали, поехали к бабушке. В детский сад деньги не придут, но детский сад же работает, в нем работает свет, работает отопление. Как так можно человеческие отношения переводить в товарно-денежные?».

Остро стоит и кадровый вопрос, уверены специалисты. Воспитатели и нянечки зачастую не проходят современную переподготовку и работают по устаревшим программам. Эксперты отмечают: дети давно не играют в предложенные им игры, а программы развития не учитывают реальные интересы и возрастные особенности малышей.

Гульнар Умарова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Должны быть закреплены основные программы, что должен ребенок за этот период выучить, каким знаниям и навыкам должен научиться. Потому, что я наблюдала, стандарты они устарели, на какой-то возраст должны дети играть такими-то игрушками. Но дети уже в такие игры не играют».

По данным бюро нацстатистики, охват детей дошкольным образованием остаётся крайне низким. Лишь около трети малышей в посещают детский сад. Даже в регионах с наилучшим охватом каждый второй ребёнок всё ещё вне системы дошкольного воспитания.

Депутат Ажар Сагандыкова уверена, что наравне с гарантированным средним образованием, у казахстанских детей должно быть право на гарантированное бесплатное дошкольное образование, так как именно в этом возрасте закладывается фундамент будущего ребенка.