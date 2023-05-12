Учебная тревога: готов ли Шымкент к разрушительному землетрясению

В Шымкенте сегодня прошли общегородские сейсмические учения.

В 11 часов утра более 20 чрезвычайных и административных служб были подняты по тревоге. По сценарию, оперативному дежурному департамента по ЧС поступило сообщение о том, что на территории города произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.

В соответствии с постановлением акимата города подготовленного на такой случай, приведены в готовность 123 эвакуационно-сборочных пункта.

Согласно информации спасательного департамента, в одной из многоэтажек микрорайона Нуртас в результате толчков пострадали люди. На тревожный вызов были направлены 14 единиц основного спасательного и специального автотранспорта и 20 оперативно — спасательных групп действовавших по строго утверждённой схеме.

«Информация была передана в кризисный центр, была включена система оповещения. У нас в городе есть 157 сиренопередающих устройств. Так же оперативными дежурными был включён перехват 26-ти ТВ -каналов и трёх радиоканалов. Кроме этого было использовано приложение Дармен и все социальные сети»,- рассказал заместитель начальника ДЧС г. Шымкента Жанибек Каримбаев.

Для временного размещения условно пострадавшего населения были подготовлены палаточный городок на территории городского ипподрома и эвакуационно-сборочный пункт на базе 65-ой школы-гимназии.

Они же будут принимать горожан в случае реального стихийного бедствия. Впрочем, новые дома, по словам городского руководства, отличаются высокой сейсмоустойчивостью.

«В силу того, что наш город расположен в сейсмоактивной зоне ни один дом не сдаётся в эксплуатацию без экспертизы. Наши дома по нормативам должны выдерживать землетрясение силой 7-8 баллов. Только после прохождения экспертизы на устойчивость дома сдаются в строй. Землетрясение в Турции привело к большими жертвам во многом из-за качества арматуры, использованной в строительстве. Но у нас при постройке домов используется хорошая арматура российского производства, за качеством которой мы тщательно следим», — сообщил аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Палаточный городок и другие эвакуационные пункты сегодня готовы принять несколько тысяч людей. В случае реального стихийного бедствия количество спасательных пунктов можно нарастить. Приниматься спасательные меры будут согласно плану.

«Вообще, первая сейсмокарта у нас разработана в 70-е годы, потом в двухтысячном разработана новая сейсмокарта. При этом ДЧС было дано задание: ещё раз проверить корректировку, уточнение и потом, по этому плану, организовать ряд мероприятий и утвердить действия в таких ситуациях», — рассказывает аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

В ходе этих сейсмических учений городские власти и чрезвычайные службы скоординировали действия подразделений и выявили недостатки, которые нужно исправить, чтобы быть готовыми к любому стихийному бедствию.