Уход за домашними неженками

Заканчивается весна, и любители комнатных растений готовятся к жаркому сезону. Конечно, есть места на земле, где летом все цветет и пахнет, у нас же растения по большей части выживают под палящим солнцем с минимумом воды.

Даже те цветы, что спрятались под крышей дома, тоже требуют особого ухода и режима. Летом нужно уделять особое внимание и пышно цветущим комнатным любимцам, и тем, которые в это время обычно «отдыхают».

Больше воды…

Летняя жара приводит к увеличению испарений с поверхности листьев, да и земляной ком в горшках пересыхает намного быстрее. При нехватке влаги нарушается циркуляция питательных веществ, содержащихся в растениях, и если полив будет нерегулярным, растение остановится в развитии или того хуже погибнет.

Если днем в комнате будет слишком жарко, то некоторые из цветов придется поливать ежедневно. Воду можно использовать только хорошо отстоявшуюся. При этом не нужно приступать к поливу, если почва еще достаточно влажная. Чтобы это определить, осторожно проткните землю пальцем примерно на 1 см. Почувствовали, что земля там сухая, значит, пора поливать.

Обильного летнего полива и регулярного опрыскивания требуют такие популярные у нас растения, как азалия комнатная, бальзамин (ванька мокрый), глоксиния, олеандр, орхидея (во время цветения), кассия, роза. Домашний доктор алоэ летом тоже превращается в «водохлеба», но его листья лучше не опрыскивать, иначе они могут подсохнуть.

Опрыскивание особенно полезно летом, а такие растения, как драцена, диффенбахии, маранте, плющи, папоротники, филодендроны и фикусы – известные любители водных брызг, которые не должны быть холодными. Многим растениям не помешает теплый душ пару раз в неделю, который не только увлажнит, но и пыль с листьев смоет.

Если предстоит пересадка, очень важно следить за увлажнением почвы первые несколько недель. Земля должна быть влажной для быстрого проникновения корней в субстрат, а именно за пределы кома земли, с которым домашнее растение было пересажено. Но и слишком заливать почву тоже не стоит.

…и еды

Комнатные растения летом требуют дополнительной подкормки. Эту процедуру обычно проводят пару раз в месяц. Но здесь многое зависит от цикла цветения. Обильно цветущих любимцев следует подкармливать раз в неделю. При этом перекармливать растение нежелательно. Ведь сильная концентрация удобрений может нехорошо сказаться на корневой системе.

Применяя жидкие минеральные удобрения, важно придерживаться инструкций, которые всегда можно найти на упаковке. Для небольших питомцев следует сначала использовать половинную дозу и постепенно ее увеличивать. Если цветок недавно был пересажен в готовый субстрат, содержащий различного типа удобрения длительного действия, то подкормка пока не нужна.

В период цветения любимцы нуждаются в дополнительной порции удобрений, с этой целью лучше использовать средства, в которых преобладают фосфорно-калийные составляющие. У некоторых из растений после цветения появляются листочки, тогда нужно сменить удобрение на другое – с высокой азотной составляющей.

Средняя температура по оранжерее

Практически все комнатные питомцы хорошо переносят тепло и свет, но от попадания прямых солнечных лучей их лучше поберечь. Некоторые растения предпочитают умеренные температуры, а при повышенных – могут погибнуть. К ним относятся азалия, амариллис, глоксиния, жасмин, камелия, примула, фиалка и пр.

Другие, наоборот, отлично чувствуют себя жарким летом. Среди них алоэ, всевозможные кактусы, денежное дерево, зефирантес и гиппеаструм, пальмы и фикусы.

Обязательно проветривайте комнату с большим скоплением домашних растений. Но при этом помните, что сквозняки – враг многих из них. Поэтому располагать цветочные горшки в местах легко продуваемых никак нельзя. При проветривании выносите из комнаты (или плотно прикрывайте дверь) пассифлору, кротон, диффенбахию, драцену, фикус Бенджамина. В то же время свежий воздух для растений просто необходим летом, поэтому опытные цветоводы советуют выносить горшки на балконы и лоджии.

Кто дружит с солнцем

Лето – благодатная пора для светолюбивых растений. Их всегда можно поставить на подоконник, время от времени поливать, подкармливать, в общем, ухаживать надлежащим образом – и все будет отлично. Весна и лето – самый любимый период для них, они часто и богато цветут, стремительно растут.

Бегония, герань и каланхоэ любят яркий свет и не требуют особого ухода, вот почему они столь любимы многими. Один недостаток у этих любимцев: нежелательно размещать их на северной стороне помещений, иначе рост остановится, листочки опадут, а вскоре они просто зачахнут.

Гибискус, кактусы, гардения, олеандр, финиковая пальма и цитрусовые отлично чувствуют себя в южной части помещения, но следует беречь их листву от ожогов.

А вот аспарагус, кливия, рускус, аспидистра, традесканция и некоторые папоротники больше предпочитают тень, поэтому держать их летом лучше в затемненном помещении.

Оставьте его в покое

Каким бы странным это ни казалось, но летом некоторые растения отдыхают. Заметив, что ваш любимец сбросил листву, не спешите его выбрасывать, а лучше уберите в затененное место и время от времени не забывайте поливать.

К любителям летней спячки относится, например, цикламен. Период активности у цикламена приходится на осенне-зимний период. Один из самых точных признаков того, что цикламен впадает в спячку: его листья будут становиться вялыми, а потом желтеть. Тогда необходимо сокращение полива, подкормки и освещения.

Четко установленного временного периода, когда цикламен впадает в спячку, нет. Чаще всего это происходит в самом начале лета и продолжается до августа или начала осени. В среднем длится 2-3 месяца. А иногда это может начаться в апреле и закончиться лишь в сентябре. Все зависит исключительно от жизненного ритма, который сам себе устанавливает цикламен.

Цветоводы, имеющие большой опыт, настоятельно рекомендуют помещать растение в период спячки в затемненное и прохладное место, при этом горшок необходимо положить на бок, но не вытаскивать из него растение. Полностью прекращать полив нельзя – нужно лишь сократить до одного раза в две недели. Важно следить за влажностью грунта и не допускать излишка воды, чтобы корни не начали гнить.

Позаботьтесь заранее

Если предстоит отпускная поездка, о комнатных цветах нужно позаботиться особо.

Все виды подкормок должны быть обязательно прекращены за пару недель до отъезда.

Важно проверить листья на наличие на них паразитов и болезней. Найдя признаки заболеваний, нужно обработать пораженные места специальными препаратами.

С растений должны быть убраны все сухие либо поврежденные болезнями побеги и листочки, кроме того, крупные цветы и даже бутоны.

Окна нужно частично занавесить таким образом, чтобы в помещение, где остались растения, не проникали прямые солнечные лучи. Крупные растения поставьте на пол, вдали от окон, в посуду с насыпанным в нее гравием, керамзитом, вермикулитом либо перлитом и налитой туда же водой.

Для полива существует особый метод капиллярного всасывания, который также называют методом шнура. Делается он следующим образом: берется кусок ткани, либо шерстяного шнура, а затем один его конец опускается в горшок, а другой в емкость с водой. Банка или бутылка с отстоянной водой должна находиться выше горшков с цветами.

Все эти меры помогут комнатным растениям пережить разлуку с хозяевами без особых потерь.

Яна КОТТ