За озеленение и благоустройство города активно взялись в Шымкенте

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий.

Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Шымкентцы активно приступили и к озеленению своего города и к его благоустройству.

В южном мегаполисе 8 парков, 39 скверов. Как говорят специалисты управления развития комфортной среды города Шымкент, за 30 лет работы в области экологии было сделано очень много. А по статистике в европейских странах на каждого человека приходится 24 квадратных метра зелени. В Шымкенте пока 5-6 квадратных метров. Ну, а по общему стандарту на душу населения зеленые насаждения должны быть не менее 10 квадратных метров.

По планам сотрудников акимата города, согласно специальной программы, разработанной в связи с озеленением и благоустройством города, к 2025 году будет дополнительно построено 23 цветника, 4 парка.

В данное время, в первых числах апреля этого года, в городе активно увеличивают территорию «зеленого пояса». Во многих районах мегаполиса уже во всю цветут тюльпаны, их миллионы! В пяти районах мегаполиса в данное время пять частных фирм проводят работы по озеленению и благоустройству.

В каждом районе для этих целей на ежедневные санитарные работы в зависимости от масштабов района, и объема самих работ, задействовано от 200 до 300 человек, и несколько десятков единиц техники. Например, на улице где расположился новый терминал городского аэропорта, на дистанции в 9 километров, сегодня сажали саженцы крымской сосны, тополя, сливы, декоративного тутовника, можжевельника.

Этой весной в Шымкенте планируют посадить более 120 тысяч саженцев как декоративных, так и плодовых деревьев, и ещё 20 деревьев в лесных массивах. В частности, рабочие повсеместно стригут высокую траву, и сажают газоны. Более того, на неиспользованных и невостребованных сельхозугодиях в больших объемах высаживают сотни, тысячи плодовых деревьев. Именно апрель тот самый месяц, когда несколько подрядных фирм занимающихся благоустройством и высаживанием зеленых насаждений, ежедневно выводят на работу всю имеющуюся у них в арсенале технику, и рабочие руки.

Все новые зеленые насаждения в будущем не только будут давать прохладу, они в первую очередь еще будут пополнять урожай и решать вопрос продовольственной безопасности, говорят специалисты акимата. Таким образом, за счет посадки плодовых деревьев в Шымкенте ежегодно увеличивают и площадь «зеленого пояса», которая по своим масштабам уже и перевалила за отметку более чем в 8000 гектаров.

В настоящее время формирование микроклимата для города является одним из важнейших вопросов. Главной целью акимата Шымкента и самих жителей города поскорее сделать свой любимый Шымкент «зеленым городом». И потому ежегодно применяются комплексные меры, и проводятся обследования всех систем орошения и зеленых насаждений.

Необходимо отметить, что в Шымкенте работа по содержанию зеленых насаждений города, посадке новых деревьев, периодической подкормке, поливу, обрезке, побелке проводится на постоянной основе. Специалисты по озеленению города говорят, что что высаженные деревья в священный месяц Рамадан приживутся, и будут дарить людям прохладу в знойные дни.