Ветер сдует хорошую погоду в Шымкенте

В Шымкенте вновь усилился ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду.

Неблагоприятная погода сохранится и в четверг. Спасатели рекомендуют при сильном ветре держаться вдали от шатких конструкций и не оставлять автомобили под деревьями и непрочными навесами.

Агзам Саипов, начальник управления кризисными ситуациями ДЧС г.Шымкента:

«Департамент по ЧС города Шымкент на основании сообщения Казгидрометцентра информирует, что в городе Шымкент 24-25 мая в городе объявлено штормовое предупреждение. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В целях безопасности, не рекомендуется жителям города и гостям оставлять личный автотранспорт под деревьями. Также департаментом по ЧС при уселений ветра рекомендуется не находится под рекламными считами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов. Так как с крыши возможно падение шифера и других кровельных материалов»