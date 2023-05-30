Житель Арыси поднял барана 3555 раз и установил рекорд

Житель Арыси попал в книгу рекордов Казахстана. Батыр из Туркестанской области 3555 раз поднял 40- килограммового животного.

Мужчина занимается этим национальным видом спорта уже на протяжении шести лет. Приседание с бараном на плечах – один из видов казахского национального спорта. Так издревле джигиты мерились своей силой и физической подготовкой, демонстрировали упорство в достижении цели.

«Я много тренировался, чтобы установить рекорд. Это была моя мечта. Это не только мое достижение, мне помогли мои друзья, тренер. Они помогли мне написать письмо в книгу рекордов, чтобы те запечатлели мой рекорд. Сегодня я осуществил свою мечту», — говорит Азамат Макулбеков спортсмен.

Чтобы установить новый мировой рекорд, мужчине пришлось приседать в течение 6 часов. Чистоту достижения фиксировали представители книги рекордов Казахстана.

«Первый рекорд установили в 2019 году. Но Азамат Нургалиулы побил его. Молодежь в Казахстане очень любит ставить такие рекорды», — говорит Бакытжан Тастулбеков, представитель книги рекордов Казахстана.

В прошлом году Азамат поднял 43-килограммового барана 1111 раз. Но в этом году ему удалось побить рекорд своего предшественника. Азамат планирует принять участие в соревнованиях мирового уровня. Он хочет поднять животное 5 тысяч раз и войти тем самым в книгу рекордов Гиннесса.