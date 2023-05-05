Жители Кентау пережили сильный ураган

Ураган охватил Кентау ранним утром.

Стихия моментально парализовала жизнь города. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши одну за одной. Железную кровлю колледжа площадью 700 квадратных метров разорвало на несколько частей, в результате пострадали частные дома.

Без крыши осталось и здание Казахтелекома. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители в страхе. Стараются не выходить из дома.

Несибели Уанасова, жительница г. Кентау:

«Дома спали мои маленькие дети. Я готовила для них еду, потом услышала какой-то сильный звук. Потом обломки упали на навес и площадь моего дома. Обломки крыши сломали мне окна моего дома. Сердце колотилось, если честно, мне было плохо. Дети были очень напуганы».

Уже известно об одном пострадавшем. Учитель 1-й школы имени Ыбрая Алтынсарина в момент разгула стихии находился во дворе учреждения. Именно сюда упала кровля со школы, которую, кстати, уже восстанавливали после разрушительного урагана два года назад. Мужчина оказался под завалами. С сотрясением мозга его доставили в больницу. К счастью, учеников в пострадавшей школе не было. Их успели отправить домой.

Представитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области:

«В связи с усилением ветра было принято решение перевести всех учащихся начальных классов города Кентау в дистанционный формат обучения».

Стихия оставила без света больше 15-ти тысячи абонентов. Виной всему тоже оказалась сорванная крыша.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС г. Кентау:

«Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Оперативный штаб из специалистов работает в полном режиме. 4, 5, 6 мая в регионе сохранится сильный ветер».

Коммунальщики разбирают завалы в авральном режиме. Создана специальная комиссия по установлению ущерба. Но приступить к подсчетам ее эксперты смогут только после того, как ураган утихнет.